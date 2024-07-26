Галицкий райсуд Львова объявил перерыв до 16:00 в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко, передает УНН.

Детали

«Объявляю перерыв ориентировочно до 16:00», - сказал судья.

Перерыв объявлен из-за замены адвоката для подозреваемого на частного.

Отец подозреваемого заключил договор с другим адвокатом для защиты интересов сына.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают «российский след» в преступлении.

Правоохранители 26 июля сообщили о подозрении 18-летнему жителю Днепра в убийстве Ирины Фарион.

Во Львове 26 июля суд собрался на заседание по избранию меры пресечения 18-летнему подозреваемому в убийстве Ирины Фарион.

Прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.