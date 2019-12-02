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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40791 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108146 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100060 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107395 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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УАФ объяснил процедуру покупки билетов на Евро-2020

УАФ объяснил процедуру покупки билетов на Евро-2020

Киев  •  УНН

 • 13892 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинская ассоциация футбола обнародовала схему по которой можно будет приобрести билеты с участием сборной Украины на Евро-2020, информирует УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Билетная квота УАФ как ассоциации, чья команда примет участие в финальном турнире Евро-2020, будет реализовываться через официальный сайт УЕФА - euro2020.com/tickets

Согласно рекомендациям УЕФА, первоочередное право приобретения билетов на матчи Евро-2020 с участием национальной сборной предоставляется официальном фан-клуба. В Украине таков фан-движение "Верные сборной".

Также сказано, для того, чтобы воспользоваться правом, предоставленным УЕФА участникам фан-клуба национальной сборной, уже зарегистрированные участники фан-движения "Верные сборной" / клуба болельщиков получат специальное сообщение на электронный адрес со ссылкой для регистрации в лотерее. Далее заявка примет участие в лотерее, которая состоится уже 4 декабря текущего года.

Если человек не является участником фан-движения "Верные сборной", но желает к нему присоединиться, чтобы увеличить свои шансы на получение права купить билеты на Евро-2020, она может пройти регистрацию на сайте "ffu.ua" до 3 декабря. После успешной регистрации заявка примет участие в другой лотереи, которая состоится 16 декабря.

Примечательно, что в отличие от других стран, где члены фан-клуба имеют право приобрести только один билет, украинские болельщики - участники фан-движения "Верные сборной" могут приобрести два билета на каждый матч группового этапа с участием сборной Украины. Это касается также матчей плей-офф в случае преодоления сборной Украины группового этапа.

Стоит отметить, если вы не хотите быть участником фан-движения "Верные сборной", вы не получите шанс принять участие в лотерее, но можете подать заявку на общих условиях на приобретение не более четырех билетов на каждый матч сборной на сайте "euro2020.com ", зарегистрировав себя как болельщика сборной Украины.

Напомним, что первый поединок финальной части Евро-2020 Украина проведет 14 июня в Амстердаме против Нидерландов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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