Суперники і розклад матчів: що чекає Україну у фінальному турі Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні в Бухаресті відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2020 за участю збірної України. Уже відомі суперники та розклад матчів збірної, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби УАФ.
Відзначимо, що Україна потрапила до групи С. Два її суперника вже визначено — це Австрія та Нідерланди.
Довідка: Збірна України зустрічалася з командою Нідерландів двічі у своїй історії. У цих матчах було зафіксовано нічию (1:1) та поразку синьо-жовтих (0:3).
Із командою Австрії збірна України зустрічалась двічі у своїй історії. У цих матчах було зафіксовано нашу перемогу (2:1) та поразку (2:3).
Хто буде четвертим суперником України?
Якщо плей-офф Шляху А виграє Румунія, вона й приєднається до команд групи С, а переможець Шляху D потрапить до групи F. Якщо плей-офф Шляху А виграє інша збірна (Ісландія, Болгарія або Угорщина), вона виступатиме у групі F, а до групи С піде переможець плей-офф Шляху D.
Розклад матчів збірної України на груповому етапі
Нідерланди — Україна
14.06.2020. Амстердам. Стадіон “Йохан Кройфф Арена”
Україна — Переможець плей-офф
18.06.2020. Бухарест. Стадіон “Арена Націонале”
Україна — Австрія
22.06.2020. Бухарест. Стадіон “Арена Націонале”
Фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року проходитиме із 12 червня по 12 липня.