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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 37362 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107393 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Соперники и расписание матчей: что ждет Украину в финальном туре Евро-2020

Соперники и расписание матчей: что ждет Украину в финальном туре Евро-2020

Киев  •  УНН

 • 14536 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня в Бухаресте состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2020 с участием сборной Украины. Уже известны соперники и расписание матчей сборной, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы УАФ.

Отметим, что Украина попала в группу С. Два ее соперника уже определены - это Австрия и Нидерланды.

Справка: Сборная Украины встречалась с командой Нидерландов дважды в своей истории. В этих матчах была зафиксирована ничья (1: 1) и поражение сине-желтых (0:3).

С командой Австрии сборная Украины встречалась дважды в своей истории. В этих матчах было зафиксировано нашу победу (2:1) и поражение (2:3).

Кто будет четвертым соперником Украины?

Если плей-офф Пути А выигрывает Румыния, она и присоединится к командам группы С, а победитель Пути D попадет в группу F. Если плей-офф Пути А выиграет другая сборная (Исландия, Болгария и Венгрия), она будет выступать в группе F, а в группу С пойдет победитель плей-офф Пути D.

Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе

Нидерланды - Украина

14.06.2020. Амстердам. Стадион "Йохан Кройфф Арена"

Украина - Победитель плей-офф

18.06.2020. Бухарест. Стадион "Арена Национале"

Украина - Австрия

22.06.2020. Бухарест. Стадион "Арена Национале"

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года состоится с 12 июня по 12 июля.

Украинские Национальные Новости

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