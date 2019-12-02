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УАФ пояснив процедуру купівлі квитків на Євро-2020

УАФ пояснив процедуру купівлі квитків на Євро-2020

Київ • УНН

 • 13892 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Українська асоціація футболу оприлюднила схему за якою можна буде придбати квитки за участі збірної України на Євро-2020, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.

Квиткова квота УАФ як асоціації, чия команда візьме участь у фінальному турнірі Євро-2020, буде реалізовуватися через офіційний сайт УЄФА — euro2020.com/tickets

Згідно з рекомендаціями УЄФА, першочергове право придбання квитків на матчі Євро-2020 за участю національної збірної надається офіційному фан-клубу. В Україні таким є фан-рух "Вірні збірній".

Також сказано, для того, щоб скористатися правом, наданим УЄФА учасникам фан-клубу національної збірної, уже зареєстровані учасники фан-руху "Вірні збірній"/клубу вболівальників отримають спеціальне повідомлення на електронну адресу з посиланням для реєстрації в лотереї. Далі заявка візьме участь у лотереї, яка відбудеться вже 4 грудня поточного року.

Якщо людина не є учасником фан-руху "Вірні збірній", але бажає до нього приєднатися, щоб збільшити свої шанси на отримання права купити квитки на Євро-2020, вона може пройти реєстрацію на сайті "ffu.ua" до 3 грудня. Після успішної реєстрації заявка візьме участь в іншій лотереї, яка відбудеться 16 грудня.

Примітно, що на відміну від інших країн, де члени фан-клубу мають право придбати лише один квиток, українські вболівальники — учасники фан-руху "Вірні збірній" можуть придбати два квитки на кожен матч групового етапу за участю збірної України. Це стосується також матчів плей-офф у разі подолання збірною України групового етапу.

Варто відзначити, якщо ви не бажаєте бути учасником фан-руху "Вірні збірній", ви не отримаєте шансу взяти участь у лотереї, але можете подати заявку на загальних умовах на придбання не більш ніж чотирьох квитків на кожен матч збірної на сайті "euro2020.com", зареєструвавши себе як уболівальника збірної України.

Нагадаємо, що перший поєдинок фінальної частини Євро-2020 Україна проведе 14 червня в Амстердамі проти Нідерландів.

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