В ВСУ зафиксированы еще два летальных исхода из-за COVID-19

Цитата

“По состоянию на 10:00 29 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2644 человека. Всего за время пандемии выздоровел 18061 человек”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на изоляции в том числе самоизоляции находится 778 человек.

“К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 (всего 57)”, — отмечается в сообщении.

Так один из работников ВС Украины с 16 марта 2021 года находился на стационарном лечении в Одесской городском инфекционный клинической больнице, а другой с 3 марта 2021 года в Каменка-Бугской центральной районной больнице. Несмотря на проводимую терапию 27 марта состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 27 марта, а второго 28 марта. Информация об указанных случаях поступила к Командованию Медицинских сил Вооруженных Сил вечером 28 марта.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек”, — говорится в сообщении.

Кроме того, с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 18785 человек получили 1 дозу вакцины.

“Из них 2153 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 168 человек”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,652 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 марта, — 8,3 тысяч, падение против дня ранее, однако традиционное для выходных. Госпитализаций в сутки — 3,1 тысячи.