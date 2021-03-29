У ЗСУ зафіксовано ще два летальні випадки через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано ще два летальні випадки від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19 та 48 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
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“Станом на 10:00 29 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2644 осіб. Всього за час пандемії одужало 18061 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 778 осіб.
“На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано ще два летальних випадки від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19 (усього 57)”, — зазначається в повідомленні.
Так один з працівників ЗС України з 16 березня 2021 року перебував на стаціонарному лікуванні в Одеській міській інфекційний клінічній лікарні, а інший з 3 березня 2021 року у Кам’янка-Бузький центральній районній лікарні. Не зважаючи на проведену терапію 27 березня стан їх здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна смерть одного з них була зафіксована 27 березня, а іншого 28 березня. Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних Сил ввечері 28 березня.
“За минулу добу зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 18785 осіб отримали 1 дозу вакцини.
“З них 2153 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 168 осіб”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,652 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 28 березня, — 8,3 тисячі, падіння проти дня раніше, однак традиційне для вихідних. Госпіталізацій за добу — 3,1 тисячі.