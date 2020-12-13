В ВСУ в сутки зафиксировано более 100 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за сутки зафиксировано 108 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10:00 13 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3263 человека. Всего за время пандемии выздоровели — 8820 человек, летальных исходов — 32”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 58 человек.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — отмечается в сообщении.
Так, из них в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 91 человек.
Напомним, в Украине на утро воскресенья 13 декабря зафиксировано уже 894 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 9176.