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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73793 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 97292 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115636 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150724 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198929 просмотра

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Актуальное
В ВСУ в сутки зафиксировано более 100 новых случаев COVID-19

В ВСУ в сутки зафиксировано более 100 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14899 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за сутки зафиксировано 108 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

“По состоянию на 10:00 13 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3263 человека. Всего за время пандемии выздоровели — 8820 человек, летальных исходов — 32”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 58 человек.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — отмечается в сообщении.

Так, из них в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 91 человек.

Напомним, в Украине на утро воскресенья 13 декабря зафиксировано уже 894 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 9176.

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