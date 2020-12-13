У ЗСУ за добу зафіксовано понад 100 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Збройних Силах України за добу зафіксовано 108 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3263 особи. Всього за час пандемії одужало — 8820 осіб, летальних випадків — 32”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 осіб.
“За минулу добу зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — зазначається в повідомленні.
Так, з них у заклади охорони госпіталізовано 17 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 91 особа.
Нагадаємо, в Україні на ранок неділі, 13 грудня зафіксовано вже 894 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 9176.