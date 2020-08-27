В ВСУ за сутки зафиксировано около полусотни новых случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 27 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 604 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 960 человек, летальных исходов - 6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находятся 687 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 231 человек.



"За прошлые сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - проинформировали в командовании.



Из них, по данным командования, на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 39 человек. Их состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



Напомним, в Украине 8:40 27 августа зафиксировано уже более 112 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - увеличение до 1,9 тысячи.