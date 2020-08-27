У ЗСУ за добу зафіксовано близько півсотні нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 27 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 604 особи. Всього за час пандемії одужало – 960 осіб, летальних випадків – 6", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебувають 687 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 231 особа.



"За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - проінформували у командуванні.



З них, за даними командування, на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 8 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 39 осіб. Їх стан здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.



Нагадаємо, в Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі.