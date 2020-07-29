В ВСУ за сутки обнаружили 12 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 12 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 150 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 29 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 150 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего за время пандемии выздоровел - 601 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 525 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 109 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине выявлено уже более 67,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1022.