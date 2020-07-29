В Україні виявлено вже понад 67,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 1022
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. В Україні на ранок 29 липня зафіксовано вже 67 597 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків збільшилась - до понад 1000. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 67 597 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1022 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1 650 людей, з них 21 — за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 37394, за добу — 650.
Як повідомлялося раніше в УНН, ВООЗ зафіксувала 226 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.