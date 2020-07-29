В Украине обнаружено уже более 67,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1022
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Украине на утро 29 июля зафиксировано уже 67 597 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев увеличилась - до более 1000. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, с 67 597 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1022 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерли 1650 человек, из них 21 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 37394, за сутки - 650.
Как сообщалось ранее в УНН, ВОЗ зафиксировала 226 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки.