Пандемія: ВООЗ зафіксувала 226 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 16,34 млн, збільшившись за добу більш ніж на 226 тис. Згідно з опублікованими у вівторок даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 4 тис. І наблизилося до 651 тис., передає УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 28 липня в світі було зареєстровано 16 341 920 інфікованих і 650 805 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 226 783, кількість померлих збільшилася на 4 153.
Днем раніше були виявлені 254 274 випадки зараження і 5 490 смертей. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 8 728 962. За добу цей показник виріс на 118 828. Кількість померлих там збільшилася на 2 212 і досягло 339 651. В Європейському регіоні зареєстровано 3 261 042 інфікованих і 210 897 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 26 311, померли 368 осіб.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Південно-Східна Азія. Там кількість інфікованих досягла 1 838 380, зафіксовані 41 366 летальних випадків. За добу кількість заражених збільшилася на 52 235, летальних випадків — на 751.
Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 209 509. Далі йдуть Бразилія (2 419 091), Індія (1 483 156), Росія (823 515), ПАР (452 530), Мексика (390 516), Перу (384 797), Чилі (347 923), Велика Британія (300 115) і Іран (293 606).