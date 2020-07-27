Пандемія: ВООЗ зафіксувала 254 тисячі нових випадків COVID-19 у світі за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 16,11 млн, збільшившись за добу більш ніж на 254 тис. Згідно з опублікованими в понеділок даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 5 тис. і перевищила 646 тис., зазначає УНН.

Станом на 11:00 за київським часом 27 липня в світі було зареєстровано 16 114 449 інфікованих та 646 641 померлий. Інфікованих стало за добу більше на 254 274, кількість померлих збільшилася на 5 490.

Днем раніше було виявлено 200 625 випадків зараження і 4 823 летальні випадки. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 8 610 134. За добу цей показник виріс на 150 089. Кількість померлих там збільшилася на 3 715 і досягла 337 439. В Європейському регіоні зареєстровано 3 234 043 інфікованих і 210 518 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 17 409, померли 257 осіб.

Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Південно-Східна Азія. Там кількість інфікованих досягла 1 786 145, зафіксовані 40 615 летальних випадків. За добу кількість інфікованих збільшилася на 53 897, летальних випадків — на 829.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 148 011. Далі йдуть Бразилія (2 394 513), Індія (1 435 453), Росія (818 120), ПАР (445 433), Мексика (385 036), Перу (379 884), Чилі (345 790), Велика Британія (299 430) і Іран (291 172).

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