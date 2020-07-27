Пандемия: ВОЗ зафиксировала 254 тысячи новых случаев COVID-19 в мире за сутки

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 16,11 млн, увеличившись за сутки более чем на 254 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 5 тыс. и превысило 646 тыс., отмечает УНН.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени 27 июля в мире были зарегистрированы 16 114 449 инфицированных и 646 641 умерший. Заразившихся стало за сутки больше на 254 274, число умерших увеличилось на 5 490.

Днем ранее было выявлено 200 625 случаев заражения и 4 823 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 8 610 134. За сутки этот показатель вырос на 150 089. Число умерших там увеличилось на 3 715 и достигло 337 439. В Европейском регионе зарегистрированы 3 234 043 заразившихся и 210 518 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 409, умерли 257 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 786 145, зафиксированы 40 615 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 53 897, летальных исходов — на 829.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 148 011. Далее следуют Бразилия (2 394 513), Индия (1 435 453), Россия (818 120), ЮАР (445 433), Мексика (385 036), Перу (379 884), Чили (345 790), Великобритания (299 430) и Иран (291 172).

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