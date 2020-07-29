У ЗСУ за добу виявили 12 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 12 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, загалом хворіють 150 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних Сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 29 липня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 150 осіб", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що всього за час пандемії одужала – 601 особа, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 525 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 109 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо,в Україні виявлено вже понад 67,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 1022.