В ВСУ за сутки еще 20 новых случаев COVID-19, в общем болеют - более 3,2 тыс. военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины сейчас коронавирусной болезнью COVID-19 болеет 3264 лица, за сутки зафиксировано 20 новых случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 14 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3264 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 8839 человек, летальных исходов - 32", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 404 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 164 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.
Так, из них 1 работник ВС Украины госпитализирован в Житомирский военный госпиталь, состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 19 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, на 14 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело 900 666 человек, выписаны - 506 718 человек также зафиксировано 15247 летальных случаев.