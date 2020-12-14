У ЗСУ за добу ще 20 нових випадків COVID-19, загалом хворіють - понад 3,2 тис. військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Збройних силах України наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіє 3264 особи, за добу зафіксовано 20 нових випадків. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 14 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3264 особи. Всього за час пандемії одужало – 8839 осіб, летальних випадків – 32", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 404 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 164 особи.
"За минулу добу зареєстровано 20 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додається у повідомленні.
Так, з них 1 працівник ЗС України госпіталізований до Житомирського військового госпіталю, стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 19 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, станом на 14 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 6451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 900 666 осіб, одужало – 506 718 осіб також зафіксовано 15 247 летальних випадків.