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В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

Киев  •  УНН

 • 12660 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 80 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командование Медицинских сил ВСУ.

Цитата

“По состоянию на 10:00 8 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1294 человека. Всего за время пандемии выздоровели 16 273 лица, летальных случаев 49”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на изоляции в том числе самоизоляции находится 373 человека.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 80 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 34 человека”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 2796 человек получили 1 дозу вакцины.

“Из них 504 военные медики. За минувшие сутки привито против COVID-19 420 человек”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже более 1,406 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, 7 марта, — более 5 тысяч, что меньше уже третьи сутки. Количество госпитализированных за сутки — более 2,1 тысяч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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