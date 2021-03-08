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У ЗСУ за добу на COVID-19 захворіло 80 осіб

У ЗСУ за добу на COVID-19 захворіло 80 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано 80 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.

Цитата

“Станом на 10:00 8 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1294 особи. Всього за час пандемії одужало 16 273 особи, летальних випадків 49”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 373 особи.

“За минулу добу зареєстровано 80 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 34 особи”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 2796 осіб отримали 1 дозу вакцини.
“З них 504 військові медики. За минулу добу щеплено проти COVID-19 420 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже понад 1,406 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 7 березня, — понад 5 тисяч, що менше уже третю добу. Кількість госпіталізованих за добу — понад 2,1 тисячі.

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