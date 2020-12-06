В ВСУ за сутки более 90 новых случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 6 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3240 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7899 человек, летальных исходов - 29", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 473 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 75 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - добавляется в сообщении.

Так, из них в медицинские учреждения госпитализированы 8 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 85 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине по состоянию на 6 декабря 2020 года зафиксировано 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы - 1127 человек, летальных случаев - 167 и выздоровели - 6048 человек. Всего за все время пандемии заболело - 813 306 человек, выписаны - 418 581 человек и зафиксировано летальных 13 588 летальных случаев.