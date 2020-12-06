У ЗСУ за добу понад 90 нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 6 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3240 осіб. Всього за час пандемії одужало – 7899 осіб, летальних випадків – 29", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 473 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 75 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 93 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додається у повідомленні.

Так, з них у заклади охорони госпіталізовано 8 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 85 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні станом на 6 грудня 2020 року зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано — 1 127 осіб, летальних випадків — 167 та одужало — 6 048 осіб. Всього за весь час пандемії захворіло — 813 306 осіб, одужало — 418 581 особа та зафіксовано 13 588 летальних випадків.