В ВСУ за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет 147 человек, из них 17 новых случаев зафиксировано за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 24 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 147 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели - 565 человек, летальных случаев - 5. На изоляции находится 411 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трех суток - 16 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.
Так, из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 14 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на 8:50 24 июля зафиксировано уже 62,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев подскочило до почти тысячи.