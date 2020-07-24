У ЗСУ за добу 17 нових випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Збройних силах України на COVID-19 хворіє 147 осіб, з них 17 нових випадків зафіксовано за останню добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних Сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 24 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 147 осіб”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що всього за час пандемії одужало — 565 осіб, летальних випадків — 5. На ізоляції перебуває 411 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 16 осіб.
“За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додається у повідомленні.
Так, з них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 14 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на 8:50 24 липня зафіксовано вже 62,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків підскочила до майже тисячі.