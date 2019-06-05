В зоне ООС погиб один украинский военный

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять вооруженных провокаций со стороны противника. В то же время запрещенное оружие пока не применялось. Однако в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий", - сказал Мотузяник.

Так, между 1-м и 3-м часом ночи боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе поселка Золотое-1 из стрелкового оружия, включая снайперское. В это же время фиксировались прицельные враждебные обстрелы из пулеметов и ручных гранатометов из РПГ в районе позиций украинских войск у Талаковки и Водяного. Огонь противник вел по направлению поселка Пикузы и Азов соответственно. Также в 10:00 противник открыл огонь из пулеметов в районе Новогригорьевки.

Напомним, из-за обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены.