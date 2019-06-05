В зоне ООС погиб один украинский военный

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109827 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136645 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144307 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 5 июня. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил враг пять раз обстрелял украинские позиции. В результате чего погиб один украинский военный. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять вооруженных провокаций со стороны противника. В то же время запрещенное оружие пока не применялось. Однако в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий", - сказал Мотузяник.

Так, между 1-м и 3-м часом ночи боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе поселка Золотое-1 из стрелкового оружия, включая снайперское. В это же время фиксировались прицельные враждебные обстрелы из пулеметов и ручных гранатометов из РПГ в районе позиций украинских войск у Талаковки и Водяного. Огонь противник вел по направлению поселка Пикузы и Азов соответственно. Также в 10:00 противник открыл огонь из пулеметов в районе Новогригорьевки.

Напомним, из-за обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены.

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