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У зоні ООС внаслідок обстрілів загинули троє бійців

У зоні ООС внаслідок обстрілів загинули троє бійців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Через обстріли позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

"Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено", - написав Президент.

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. Також Президент звернувся до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі.

"Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - вказав Президент.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську відбудуться перемовини Тристоронньої контактної групи, на яких, окрім Зеленського, буде присутній новий очільник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак. 

Як повідомляв УНН, Президент України від 3 червня призначив Кучму повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.

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