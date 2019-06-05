У зоні ООС внаслідок обстрілів загинули троє бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Через обстріли позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
"Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено", - написав Президент.
Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. Також Президент звернувся до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі.
"Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - вказав Президент.
Нагадаємо, сьогодні у Мінську відбудуться перемовини Тристоронньої контактної групи, на яких, окрім Зеленського, буде присутній новий очільник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.
Як повідомляв УНН, Президент України від 3 червня призначив Кучму повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.