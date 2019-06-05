У зоні ООС загинув один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог п’ять разів обстріляв українські позиції. В результаті чого загинув один український військовий. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять збройних провокацій з боку противника. Водночас заборонена зброя поки що не застосовувалася. Проте в результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець", - сказав Мотузяник.
Так, між 1-ю і 3-ю годиною ночі бойовики двічі обстріляли українські позиції в районі селища Золоте-1 зі стрілецької зброї включно зі снайперською. У цій же порі фіксувалися прицільні ворожі обстріли з кулеметів та ручних гранатометів з РПГ в районі позицій українських військ біля Талаківки та Водяного. Вогонь противник вів з напрямку селища Пікузи та Азов відповідно. Також о 10:00 противник відкрив вогонь з кулеметів в районі Новогригорівки.
Нагадаємо, через обстріли позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено.