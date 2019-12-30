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В зоне ООС работали вражеские снайперы, есть раненый боец

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. На Донбассе сегодня зафиксировано два обстрела украинских позиций, работали вражеские снайперы, есть раненый боец. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС, передает УНН.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений со снайперских винтовок", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оба обстрела наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески.

"Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в штабе.

Также в пресс-центре рассказали о ситуации на участках разведения сил.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина", - отметили в штабе.

Напомним, на Донбассе возобновили прекращенное в 2014 году движение поездов в прифронтовой город.

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