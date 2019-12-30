У зоні ООС працювали ворожі снайпери, є поранений боєць
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Донбасі сьогодні зафіксовано два обстріли українських позицій, працювали ворожі снайпери, є поранений боєць. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС, передає УНН.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обидва обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски.
"Сьогодні, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - додали у штабі.
Також у пресцентрі розповіли про ситуацію на ділянках розведення сил.
"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено більше 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу. На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, на Донбасі відновили припинений у 2014 році рух поїздів до прифронтового міста.