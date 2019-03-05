В зоне ООС ранены двое украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Представители незаконных вооруженных формирований семь раз открывал огонь по позициям украинских войск на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток противник семь раз открывал огонь по позициям наших войск, при этом шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское, из артиллерийских систем калибра 122 мм вблизи села Водяное, из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм возле села Широкино, дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески, а также из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.
А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм.
Вследствие обстрелов двое украинских защитников получили ранения.
"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что с начала текущих суток и до обеда на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела с применением пушек и минометов.
Как сообщал УНН, на Донбассе зафиксировали появление новых единиц вооружения и военной техники боевиков.