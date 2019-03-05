У зоні ООС поранено двох українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Представники незаконних збройних формувань сім разів відкривав вогонь по позиціях українських військ на Донбасі. У результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
"Протягом поточної доби противник сім разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, при цьому шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.
Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв українські позиції з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Лебединське, з артилерійських систем калібру 122 мм поблизу села Водяне, з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм біля села Широкине, двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Піски, а також зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.
А в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позицію підрозділів Об'єднаних сил у районі села Кримське з мінометів калібру 82 мм.
Внаслідок обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.
"На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали у штабі.
Раніше повідомлялося, що з початку поточної доби і до обіду на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли із застосуванням гармат та мінометів.
Як повідомляв УНН, на Донбасі зафіксували появу нових одиниць озброєння та військової техніки бойовиків.