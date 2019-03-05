На Донбасі зафіксували нові ворожі озброєння та техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. СЦКК фіксує на Донбасі появу нових одиниць озброєння та військової техніки бойовиків у зоні безпеки та з порушенням ліній відведення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Як уже стало відомо, збройні формування Російської Федерації вперше від початку року застосували проти підрозділів Об'єднаних сил танки. Вже не перший тиждень майже щодня по наших позиціях веде вогонь російська артилерія калібру 122 мм, не припиняються мінометні обстріли українських військ та українських населених пунктів. Водночас українська сторона СЦКК продовжує фіксувати озброєння та військову техніку російсько-окупаційних військ з порушенням ліній відведення. Так, поблизу Новоселівки виявлено чотири танки та одну самохідну гаубицю", - йдеться у повідомленні.
Також українська сторона СЦКК вказала, що продовжується і розміщення ворожих озброєнь та військової техніки у зоні безпеки.
"Зокрема, дві бойові машини піхоти БМП-1 та одну бойову броньовану машину іншої модифікації помічено біля населеного пункту Стила, чотири БМП-1 – у районі міста Докучаєвська, один МТ-ЛБ – поблизу Сентянівки, ще один МТ-ЛБ зі встановленою зенітною установкою ЗУ-23-2 – неподалік від населеного пункту Міус, дві БМП – поруч із Михайлівкою (30 км на північний схід від Донецька). Крім того, зафіксовано два вантажних автомобіля у складі комплексу РЕБ "Торн" у місті Ясинувата", - сказано у повідомленні.
Наведені факти, як зауважила українська сторона СЦКК, свідчать "про цілеспрямовані дії маріонеток Кремля із посилення напруженості на лінії зіткнення та демонстративного порушення міжнародних домовленостей з врегулювання конфлікту".
Нагадаємо, 4 березня бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових.