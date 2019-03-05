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ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. 4 березня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 5 разів обстріляли: “з танків, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів — у районі населеного пункту Лебединське; двічі, з мінометів 120-го калібру — поблизу села Водяне; з артилерійських систем калібру 122 мм — у районі населеного пункту Широкине; з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів — біля селища Піски. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник чотири рази обстріляв наших захисників: з мінометів калібру 120 мм у районі селища міського типу Зайцеве; з артилерійських систем калібру 122 мм — у районі населеного пункту Новотошківське; з мінометів калібру 82 мм — біля села Кримське; зі стрілецької зброї — поблизу селища міського типу Станиця Луганська”.

Внаслідок обстрілів один український захисник загинув.

“За даними розвідки, 4 березня чотирьох окупантів знищено та одного поранено. За уточненими даними, російсько-окупаційні війська здійснили мінометні обстріли населених пунктів Зайцеве та Новолуганське. Частково пошкоджено житловий будинок та господарські споруди. Від початку поточної доби ворог обстріляв позицію наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ — з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Кримське. Втрат серед наших захисників немає”, — додали військові.

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