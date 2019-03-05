ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. 4 марта боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 5 раз обстреляли: “из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — в районе населенного пункта Лебединское; дважды, из минометов 120-го калибра — вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм — в районе населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — у поселка Пески. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник четыре раза обстрелял наших защитников: из минометов калибра 120 мм в районе поселка городского типа Зайцево; из артиллерийских систем калибра 122 мм — в районе населенного пункта Новотошковское; из минометов калибра 82 мм — у села Крымское; из стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Станица Луганская”.
Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб.
“По данным разведки, 4 марта четыре оккупанта уничтожены и один ранен. По уточненным данным, российско-оккупационные войска осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ — из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет”, — добавили военные.