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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 23076 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122416 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121551 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117198 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141231 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145147 просмотра

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ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 8366 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. 4 марта боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 5 раз обстреляли: “из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — в районе населенного пункта Лебединское; дважды, из минометов 120-го калибра — вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм — в районе населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — у поселка Пески. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник четыре раза обстрелял наших защитников: из минометов калибра 120 мм в районе поселка городского типа Зайцево; из артиллерийских систем калибра 122 мм — в районе населенного пункта Новотошковское; из минометов калибра 82 мм — у села Крымское; из стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Станица Луганская”.

Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб.

“По данным разведки, 4 марта четыре оккупанта уничтожены и один ранен. По уточненным данным, российско-оккупационные войска осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ — из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет”, — добавили военные.

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