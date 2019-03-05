На Донбассе зафиксировали новые вражеские вооружение и технику
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. СЦКК фиксирует появление на Донбассе новых единиц вооружения и военной техники боевиков в зоне безопасности и с нарушением линий отвода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Как уже стало известно, вооруженные формирования Российской Федерации впервые с начала года применили против подразделений Объединенных сил танки. Уже не первую неделю почти каждый день по нашим позициям ведет огонь российская артиллерия калибра 122 мм, не прекращаются минометные обстрелы украинских войск и украинских населенных пунктов. В то же время украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать вооружение и военную технику российско-оккупационных войск с нарушением линий отвода. Так, вблизи Новоселовки обнаружено четыре танка и одну самоходную гаубицу", - говорится в сообщении.
Также украинская сторона СЦКК указала, что продолжается и размещение вражеских вооружений и военной техники в зоне безопасности.
"В частности, две боевые машины пехоты БМП-1 и одну боевую бронированную машину другой модификации замечено у населенного пункта Стила, четыре БМП-1 в районе города Докучаевска, один МТ-ЛБ - вблизи Сентяновки, еще один МТ-ЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ-23-2 - неподалеку от населенного пункта Миус, две БМП - рядом с Михайловкой (30 км северо-восточнее Донецка). Кроме того, зафиксировано два грузовых автомобиля в составе комплекса РЭБ "Торн" в городе Ясиноватая", - говорится в сообщении.
Приведенные факты, как отметила украинская сторона СЦКК, свидетельствуют "о целенаправленных действиях марионеток Кремля по усилению напряженности на линии соприкосновения и демонстративного нарушения международных договоренностей по урегулированию конфликта".
Напомним, 4 марта боевики совершили 9 обстрелов позиций украинских военных.