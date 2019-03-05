Бойовики у зоні ООС пустили в хід гармати та міномети

КИЇВ. 5 березня. УНН. З початку поточної доби і до обіду на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли із застосуванням гармат та мінометів. Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.