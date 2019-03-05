Бойовики у зоні ООС пустили в хід гармати та міномети
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. З початку поточної доби і до обіду на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли із застосуванням гармат та мінометів. Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Станом на 12:00 зафіксовано вже 4 факти відкриття вогню з боку противника, усі із застосуванням гармат та мінометів", - повідомив він.
Зі слів представника МОУ, під ворожими обстрілами вже від початку цієї доби перебували оборонні укріплення українських військ у районах населених пунктів Кримське, Водяне, Широкине та Лебединське.
Як вказав речник Міноборони, під Кримським близько 6 години ворог випустив 10 мін 82-го калібру. Майже одночасно у районі Лебединського понад годину з перервами бойовики вели обстріл зі ствольної артилерії та 120-х мінометів із витратою п’ять снарядів та три міни.
"Найбільш масованим був артилерійських обстріл села Водяне, який ворог здійснив з 6:26 з боку населеного пункту Азов. Тоді неподалік наших позицій вибухнули 29 снарядів 122-го калібру", - додав представник МОУ.
О 7:00 під ворожий артобстріл потрапили позиції ОС на підступах до Широкиного - з артилерійських гармат та мінометів калібру 120 мм ворог випустив 2 снаряди та 12 мін відповідно.
"Наші оборонці відповідали противнику вогнем з чергових засобів, без застосування мінометів та артилерії. Втрат у лавах українських військ від початку поточної доби немає, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, на Донбасі зафіксували нові ворожі озброєння та техніку.