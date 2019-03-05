Боевики в зоне ООС пустили в ход пушки и минометы

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КИЕВ. 5 марта. УНН. С начала текущих суток и до обеда на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела с применением пушек и минометов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 зафиксировано уже 4 факта открытия огня со стороны противника, все с применением орудий и минометов", - сообщил он.

По словам представителя МОУ, под вражескими обстрелами уже с самого начала этих суток находились оборонительные укрепления украинских войск в районах населенных пунктов Крымское, Водяное, Широкино и Лебединское.

Как указал представитель Минобороны, в Крымском около 6:00 враг выпустил 10 мин 82-го калибра. Почти одновременно в районе Лебединского более часа с перерывами боевики вели обстрел из ствольной артиллерии и 120-х минометов с расходом пять снарядов и три мины.

"Наиболее массированным был артиллерийских обстрел села Водяное, враг совершил с 6:26 со стороны населенного пункта Азов. Тогда неподалеку наших позиций взорвались 29 снарядов 122-го калибра", - добавил представитель МОУ.

В 7:00 под вражеский артобстрел попали позиции ОС на подступах к Широкино - из артиллерийских орудий и минометов калибра 120 мм враг выпустил 2 снаряда и 12 мин соответственно.

"Наши защитники отвечали противнику огнем из дежурных средств, без применения минометов и артиллерии. Потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил", - подытожил представитель Минобороны.

Напомним, на Донбассе зафиксировали новые вражеские вооружение и технику.

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