Боевики в зоне ООС пустили в ход пушки и минометы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. С начала текущих суток и до обеда на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела с применением пушек и минометов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По состоянию на 12:00 зафиксировано уже 4 факта открытия огня со стороны противника, все с применением орудий и минометов", - сообщил он.
По словам представителя МОУ, под вражескими обстрелами уже с самого начала этих суток находились оборонительные укрепления украинских войск в районах населенных пунктов Крымское, Водяное, Широкино и Лебединское.
Как указал представитель Минобороны, в Крымском около 6:00 враг выпустил 10 мин 82-го калибра. Почти одновременно в районе Лебединского более часа с перерывами боевики вели обстрел из ствольной артиллерии и 120-х минометов с расходом пять снарядов и три мины.
"Наиболее массированным был артиллерийских обстрел села Водяное, враг совершил с 6:26 со стороны населенного пункта Азов. Тогда неподалеку наших позиций взорвались 29 снарядов 122-го калибра", - добавил представитель МОУ.
В 7:00 под вражеский артобстрел попали позиции ОС на подступах к Широкино - из артиллерийских орудий и минометов калибра 120 мм враг выпустил 2 снаряда и 12 мин соответственно.
"Наши защитники отвечали противнику огнем из дежурных средств, без применения минометов и артиллерии. Потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил", - подытожил представитель Минобороны.
Напомним, на Донбассе зафиксировали новые вражеские вооружение и технику.