В зонах свободной торговли Нигерии запрещены профсоюзы и протесты - Недрыгайло
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В зонах свободной торговли Нигерии запрещены профсоюзы работников и протесты. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила официальный представитель Торгово-промышленной палаты Украины в Нигерии Елена Недригайло.
"За 25 лет Нигерия создала 34 зоны свободной торговли. Страна развивается быстрыми темпами, даёт возможность иностранным компаниям здесь производить свою продукцию на супер условиях, о которых производителю можно только мечтать....Все зоны принадлежат или государству или инвестору. Организован комитет по свободным зонам, NEPZA-связующее звено между государством и инвестором", - сообщила она.
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Также Елена Недригайло добавила что в зонах свободной торговки Нигерии есть абсолютный запрет профсоюзов работников, забастовок.
Напомним, в последнем квартале этого года антиправительственные протесты "желтых жилетов" во Франции значительно замедлят рост экономики страны.