У зонах вільної торгівлі Нігерії заборонені профспілки і протести - Недригайло
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У зонах вільної торгівлі Нігерії заборонені профспілки працівників освіти і протести. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила офіційний представник Торгово-промислової палати України в Нігерії Олена Недригайло.
"За 25 років Нігерія створила 34 зони вільної торгівлі. Країна розвивається швидкими темпами, дає можливість іноземним компаніям тут виробляти свою продукцію на супер умовах, про які виробникові можна тільки мріяти .... Всі зони належать або державі або інвестору. Організовано комітет з вільним зонам, NEPZA-сполучна ланка між державою та інвестором ", - повідомила вона.
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Також Олена Недригайло додала що в зонах вільної торговки Нігерії є абсолютна заборона профспілок працівників, страйків.
Нагадаємо, в останньому кварталі цього року антиурядові протести "жовтих жилетів" у Франції значно сповільнять зростання економіки країни.