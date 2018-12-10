У Франції підрахували втрати для економіки через протести "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В останньому кварталі цього року антиурядові протести "жовтих жилетів" у Франції значно сповільнять зростання економіки країни. Такий прогноз дали у понеділок у центральному банку Франції, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, в центральному банку країни очікують, що економіка в останньому кварталі року зросте лише на 0,2 відсотка порівняно з попередніми трьома місяцями, а не на 0,4 відсотка, як було прогнозовано раніше.
Водночас, за словами міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера, через протести "жовтих жилетів" очікуване зростання ВВП в останньому кварталі знизиться на 0,1 відсоток.
Як повідомляв УНН, у суботу, 8 грудня, у Франції пройшла четверта серія протестів руху "жовтих жилетів" в Парижі та інших містах. Акції протестів супроводжувалися зіткненнями з поліцією. Кількість осіб, які взяли участь в акціях протесту в республіці перевищила, 136 тисяч. Кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту зросла до 1726 осіб.