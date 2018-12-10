Во Франции подсчитали потери для экономики из-за протестов "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В последнем квартале этого года антиправительственные протесты "желтых жилетов" во Франции значительно замедлят рост экономики страны. Такой прогноз дали в понедельник в центральном банке Франции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, в центральном банке страны ожидают, что экономика в последнем квартале года вырастет лишь на 0,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а не на 0,4 процента, как прогнозировалось ранее.
Однако, по словам министра финансов Франции Бруно Ле Мэра, из-за протестов "желтых жилетов" ожидаемый рост ВВП в последнем квартале снизится на 0,1 процент.
Как сообщал УНН, в субботу, 8 декабря, во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов" в Париже и других городах. Акции протестов сопровождались столкновениями с полицией. Количество лиц, принявших участие в акциях протеста в республике, превысило 136 тысяч. Количество задержанных по всей Франции участников акций протеста возросло до 1726 человек.