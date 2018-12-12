"Желтые жилеты" добрались до Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Польше фермеры, недалеко от Варшавы, перекрыли важнейшую трассу в стране - А2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
Автомагистраль заблокирована несколькими автомобилями, расположенными поперек маршрута. Участники одеты в желтые жилеты.
Необъявленный протест фермеров привел к тому, что утром водители застряли в километровой пробке по трассе А2 или Автомагистраль Свободы. Фермеры требуют решения своих проблем, связанных с борьбой с вирусом африканской чумы свиней, обеспечения промышленной безопасности Польши путем эффективной защиты внутреннего сельскохозяйственного производства и восстановления принципов устойчивой торговли. Фермеры заявили, что могут блокировать дорогу и до завтра.
"Потому что это масштаб проблемы. Одна из важнейших дорог в стране. Проблема такаяже большая, поэтому мы не будем блокировать местные дороги к нашим соседям или коллег", - об этом сообщил один из организаторов акции.
Через некоторое время к митингующим вышел министр сельского хозяйства. Ранее они говорили, что ждут самого премьер-министра, потому что предварительные переговоры с министром сельского хозяйства ничего не принесли. Они требуют, чтобы к ним вышел премьер-министр Матеуш Моравецький.
Полиция Польши пытается организовать объезд километровой пробки.
Напомним, в последнем квартале этого года антиправительственные протесты "желтых жилетов" во Франции значительно замедлят рост экономики страны.