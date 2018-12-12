"Жовті жилети" добралися до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Польщі фермери, недалеко від Варшави, перекрили найважливішу трасу в країні - А2. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.
Автомагістраль заблокована кількома автомобілями, розташованими поперек маршруту. Учасники вдягнені у жовті жилети.
Неоголошений протест фермерів призвів до того, що зранку водії застрягли в кілометровому заторі по трасі А2 або Автомагістраль Свободи. Фермери вимагають вирішення свої проблем, які пов’язані з боротьбою над вірусом Африканської чуми свиней, забезпечення промислової безпеки Польщі шляхом ефективнішого захисту внутрішнього сільськогосподарського виробництва і відновлення принципів стійкої торгівлі. Фермери заявили, що можуть блокувати дорогу і до завтра.
"Тому що це масштаб проблеми. Одна з найважливіших доріг в країні. Проблема також велика, тому ми не будемо блокувати місцеві дороги до наших сусідів або колег", - про це повідомив один з організаторів акції.
Через деякий час до мітингувальників вийшов міністр сільського господарства. Раніше вони казали, що чекають самого прем’єр-міністра, тому що попередні переговори з міністром сільського господарства нічого не принесли. Вони вимагають, щоб до них вийшов прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький.
Поліція Польщі намагається організувати об’їзд кілька кілометрового затору.
Нагадаємо, в останньому кварталі цього року антиурядові протести "жовтих жилетів" у Франції значно сповільнять зростання економіки країни.