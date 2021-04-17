В Зимбабве освобождают заключённых из-за распространения COVID-19 в тюрьмах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Власти Зимбабве освободили уже около 400 заключенных из своих тюрем в рамках программы по борьбе с переполненностью и ограничением распространения COVID-19. Об этом сообщает Assosiated Press, передает УНН.
Детали
“Около 400 заключенных были освобождены из тюрьмы Чикуруби и других тюрем столицы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по президентской амнистии будут освобождены порядка 3000 заключенных. Всего тюрьмы Зимбабве вмещают 17 000 заключенных, однако до объявленной президентом Эммерсоном Мнангагвой амнистии в них содержались около 22 000 человек.
Уточняется, что освобождению подлежат люди, которые были осуждены за ненасильственные преступления. Осужденные за такие преступления, как убийство, государственная измена, торговля людьми и сексуальные преступления, не смогут покинуть тюрьму. Мнангагва также заменил смертные приговоры пожизненным заключением.
Амнистия “будет иметь большое значение” для сокращения расходов и угрозы распространения вируса в тюрьмах, сказал Алворд Гапаре, начальник тюрьмы в столице страны Хараре. По его словам, в столичных тюрьмах зарегистрировано 173 подтвержденных инфекции и одна смерть.
Ранее
17 марта стало известно, что в попытке ограничить распространение коронавируса правительство Зимбабве организовало амнистию заключенных, которые отбыли не менее трети своего срока. Отмечается, что с марта по июнь 2020 года, во время первой волны COVID-19 в Зимбабве, были также освобождены более 4 тысяч заключенных.