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У Зімбабве звільняють ув'язнених через поширення COVID-19 в тюрмах

У Зімбабве звільняють ув'язнених через поширення COVID-19 в тюрмах

Київ • УНН

 • 13973 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Влада Зімбабве звільнили вже близько 400 ув'язнених зі своїх в'язниць в рамках програми по боротьбі з переповненням і обмеженням поширення COVID-19. Про це повідомляє Assosiated Press, передає УНН.

Деталі

"Близько 400 ув'язнених були звільнені з в'язниці Чікурубі та інших в'язниць столиці", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за президентською амністією будуть звільнені близько 3000 ув'язнених. Всього в'язниці Зімбабве вміщають 17 000 ув'язнених, проте до оголошеної президентом Еммерсон Мнангагвой амністії в них містилися близько 22 000 осіб.

Уточнюється, що звільнення підлягають люди, які були засуджені за ненасильницькі злочини. Засуджені за такі злочини, як вбивство, державна зрада, торгівля людьми і сексуальні злочини, не зможуть покинути в'язницю. Мнангагва також замінив смертні вироки на довічне ув'язнення.

Амністія "матиме велике значення" для скорочення витрат і загрози поширення вірусу в тюрмах, сказав Алворда Гапаре, начальник в'язниці в столиці країни Хараре. За його словами, в столичних в'язницях зареєстровано 173 підтверджених інфекції і одна смерть.

Раніше

17 березня стало відомо, що в спробі обмежити поширення коронавірусу уряд Зімбабве організувало амністію ув'язнених, які відбули не менше третини свого терміну. Відзначається, що з березня по червень 2020 року, під час першої хвилі COVID-19 в Зімбабве, були також звільнені більше 4 тисяч ув'язнених.

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