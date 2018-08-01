В Зимбабве объявили предварительные результаты парламентских выборов

Как отмечается в сообщении, по данным, которые были собраны от 48 из 210 избирательных округов, 36 мест в парламенте страны получила ZANU-PF. На втором месте идет Движение за демократические перемены Нельсона Чамиза, который получил 11 мест. Партия “Национальный патриотический фронт” получила пока одно место в Национальной ассамблее.

Предварительные результаты президентских выборов, прошедших одновременно, пока не называются. Голосование состоялось 30 июля.

Как сообщал УНН, в июне этого года в результате взрыва на митинге, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, ранены по меньшей мере 49 человек.