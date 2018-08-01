У Зімбабве оголосили попередні результати парламентських виборів

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Зімбабве у ході президентських і парламентських виборів за попередніми підрахунками голосів лідирує правляча партія країни Зімбабвійський африканський національний союз (ZANU-PF). Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників виборчої комісії, інформує УНН.

Як наголошується у повідомленні, за даними, які були зібрані від 48 з 210 виборчих округів, 36 місць у парламенті країни отримала ZANU-PF. На другому місці йде Рух за демократичні зміни Нельсона Чаміза, який отримав 11 місць. Партія “Національний патріотичний фронт” отримала поки одне місце у Національній асамблеї.

Попередні результати президентських виборів, які пройшли одночасно, поки не називаються. Голосування відбулося 30 липня.

Як повідомляв УНН, у червні цього року внаслідок вибуху на мітингу, де виступав президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, поранено щонайменше 49 людей.

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