В октябре ожидается начало прямого авиасообщения между Киевом и Загребом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В октябре между Киевом и столицей Хорватии, Загребом, дважды в неделю будет функционировать прямое авиасообщение. Об этом в Twitter написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, пережато УНН.
"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 04.10. Windrose Airlines дважды в неделю будет соединять тесно связанные между собой Киев и Загреб", - написал посол.
Как сообщал УНН, Хорватия продолжила до 31 августа действующие условия въезда на территорию государства для украинских граждан.
10 июля Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности Украины, въезжающих в республику.